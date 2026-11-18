Portugal baixou em 5,2% o consumo de antibióticos entre 2019 e 2025, aproximando-se da meta de redução de 9% até 2030, mas a resistência bacteriana continua a exigir medidas de prevenção de infeções e de uso adequado destes medicamentos.

"Apesar da evolução favorável de alguns indicadores de resistência bacteriana, outros continuam a motivar a necessidade de uma atuação integrada na prevenção de infeções e na utilização adequada dos antimicrobianos", alertam hoje o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) num comunicado conjunto.

Segundo os dados divulgados no Dia Europeu do Antibiótico, o consumo total de antibióticos em Portugal diminuiu de 19,3 doses diárias definidas por mil habitantes por dia (DHD), em 2019, para 18,3 em 2025.

"Embora a trajetória seja favorável, Portugal terá ainda de reduzir aproximadamente mais 4 pontos percentuais para atingir a meta nacional de 17,6 DHD até 2030", refere o Infarmed na sua publicação mensal "Deep Dive".

Adianta que os dados preliminares do primeiro semestre de 2026 sugerem uma continuação da tendência descendente, reforçando a possibilidade de cumprimento da meta nacional, caso sejam mantidas as atuais medidas de utilização prudente dos antibióticos.

Segundo o comunicado, "os antibióticos recomendados como primeira opção para muitas infeções frequentes, representaram 61,9% do consumo, abaixo da meta europeia de pelo menos 65%", salientam.

Na resistência bacteriana, destaca-se a redução de 31,3% na incidência estimada de infeções da corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), entre 2019 e 2025, de 11,39 para 7,83 casos por 100 mil habitantes.

Em sentido contrário, aumentaram estas infeções causadas por Escherichia coli resistente às cefalosporinas de terceira geração (+31,9%) e por Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenemes (+107%, de 2,93 para 6,06 casos por 100 mil habitantes), referem os dados, ressalvando que estes indicadores se referem apenas a infeções de corrente sanguínea, não a todas as infeções causadas por estes microrganismos.

Dados enviados à agência Lusa pela Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde (Infarmed) mostram que a descida do consumo de antibióticos baixou em 2025, após quatro anos de aumento. A diminuição em 2025 face ao ano anterior resultou sobretudo da redução do consumo na comunidade, mantendo-se estável o consumo hospitalar.

Segundo os dados, o consumo de antibióticos nas farmácias comunitárias de Portugal Continental e nos hospitais do SNS com gestão pública, passou de 14,7 DHD em 2021 para 17,8 em 2022, 18,6 em 2023 e 19,4 em 2024. Em 2025, recuou para 18,3 DHD.

"Na comunidade, o antibiótico com maior número de embalagens dispensadas em 2025 foi a associação entre a amoxicilina e o ácido clavulânico, um antibiótico de largo espetro, classificado no grupo Access da OMS", refere o Infarmed.

A autoridade do medicamento chama a atenção para o facto de se tratar de um antibiótico de largo espetro e refere que, sempre que clinicamente apropriado, deve ser privilegiada a amoxicilina simples, por apresentar um espetro mais dirigido e menor potencial de seleção de resistências.

Nas farmácias comunitárias do continente, foram dispensadas 8.370.552 embalagens de antibióticos de utilização sistémica em 2025, mediante receita médica e comparticipadas. No primeiro semestre de 2026, foram dispensadas 3.974.030 embalagens.

O Infarmed recorda que "os antibióticos devem ser usados apenas quando necessários e segundo orientação médica, de forma a evitar resistências".

As três entidades promovem hoje em Lisboa o encontro "Prevenir Infeções, Preservar Antimicrobianos - Da evidência à implementação: prioridades até 2030".

O encontro inclui ainda a assinatura de um protocolo no âmbito do projeto DRIVE-AMS, entre a DGS, a ULS São João, o IPO do Porto e a ULS Tâmega e Sousa, destinado a reforçar os programas de apoio à prescrição e à utilização adequada de antimicrobianos.