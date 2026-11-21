O escritor venezuelano José Manuel Rodríguez, que vive na Madeira desde 2018, defendeu que os livros são um território de perguntas e de liberdade, e pediu ao público que leia para sonhar e para ter palavras próprias. Foi o quarto orador do TEDxMadeira, que decorre esta tarde no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

José Manuel Rodríguez recuou a um fim de semana da sua infância na Venezuela em que a casa ficou sem electricidade. Sem televisão e sem outra distração, a solução foi ler. Descobriu então que um livro não é uma simples forma de matar o tempo, mas uma forma de liberdade: a de pensar, imaginar, sonhar e querer que exista um mundo para além daquele que conhecemos. "Ler faz-nos livres", afirmou.

O orador referiu-se à tendência de muitos jovens para o "performative reading": colocam um livro em cima da mesa e fotografam-se, com o objectivo de transmitir ao mundo uma imagem de pessoas cultas, intelectuais e inteligentes. Não vê mal em que o livro se torne um objecto de estética, o problema é quando serve apenas para isso. Diferente, disse, é ter um livro para mudar a vida.

Notou ainda que celebridades como Barack Obama e Oprah Winfrey influenciam destinos e formas de pensar e perguntou por que não haveriam de influenciar a ler. Nesse aspeto, copiar uma celebridade pode tornar-nos mais livres.

Para escolher os livros, defendeu, devemos procurar aquele que tem algo a contar numa determinada altura da nossa vida. Referiu que o livro está em alta em cinco mercados europeus, Itália, Irlanda, Espanha, Reino Unido e Portugal, todos com crescimento nas vendas.

Segundo José Manuel Rodríguez, é com o livro que nasce a verdadeira liberdade intelectual. Descreveu-o como um território de perguntas e um espelho onde nos vemos a nós próprios, e considerou que as palavras nos permitem entender-nos e entender os outros. Ler faz-nos livres, acrescentou, porque nos liga a outros seres humanos e nos faz perceber que somos todos feitos da mesma "matéria frágil".

O orador lembrou que, durante séculos, os livros foram perseguidos, queimados, censurados e proibidos. Quando um ditador diz que um livro está proibido, está a fazer um convite para que as pessoas o queiram ler, comparou: é como dizer que uma porta deve ficar fechada e as pessoas quererem abri-la.

Como referências, citou os exemplos de Dostoiévski, que passou anos de trabalhos forçados na Sibéria, Salman Rushdie, perseguido por uma fatwa, Virginia Woolf, George Orwell e Paulo Freire.

A sua única intenção, disse, era pedir que leiam: para sonhar, para ter palavras próprias, para serem livres e para saber que a verdadeira história do mundo ainda não está escrita e todos temos tinta própria. O ser humano não tem de se contentar com a única história que lhe é contada. Contou ainda que já leu entre 1.200 e 1.500 livros desde aquele fim de semana sem electricidade.

Quanto ao mote 'All we need is…' deste TEDxMadeira, para José Manuel Rodríguez "tudo o que precisamos é de livros".