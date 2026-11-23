A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação vai assinalar a Semana da Ciência e da Tecnologia 2026, entre 23 e 29 de Novembro, com um conjunto de actividades gratuitas abertas à comunidade, no Madeira Tecnopolo, no Funchal.

A iniciativa, promovida a nível nacional pela Ciência Viva, pretende aproximar a ciência da sociedade, dando a conhecer o trabalho científico e tecnológico desenvolvido em Portugal e despertando o interesse pelo conhecimento junto de públicos de diferentes idades.

Na Madeira, a ARDITI preparou um programa que inclui experiências e actividades práticas relacionadas com o oceano, a atmosfera, a biodiversidade marinha, a pesca e a aquicultura, além de demonstrações sobre áreas tecnológicas emergentes, como a inteligência artificial e a visão por computador.

A programação pretende proporcionar aos participantes uma oportunidade de contactar directamente com diferentes áreas da ciência e compreender de que forma a investigação e a tecnologia contribuem para o conhecimento do mundo e para responder aos desafios do futuro.

As actividades terão lugar nas instalações da ARDITI, no Madeira Tecnopolo, e estão abertas a todos os interessados, mediante inscrição prévia. A participação é gratuita, sendo os custos de deslocação da responsabilidade dos participantes.

Os interessados poderão consultar o programa completo e efectuar a inscrição através da plataforma Ciência Aberta da ARDITI.

A agência regional convida a população a participar na iniciativa, que pretende promover o conhecimento, a inovação e a descoberta científica, dando visibilidade à ciência desenvolvida na Madeira.