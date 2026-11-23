O Governo terá de promover o reforço, em 2027, da capacidade de resposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para realizar exames de condução, podendo vir a ser estabelecido um prazo máximo de marcação.

Esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), apresentada pelo PSD e CDS-PP (partidos que suportam o Governo), foi aprovada no quarto dia de votações na especialidade, por unanimidade.

"Em 2027, o Governo promove o reforço da capacidade de resposta do IMT para os pedidos de realização dos exames de condução", pode ler-se no texto que agora passará a fazer parte do OE2027.

Os partidos que suportam o Governo sugerem que se ponderem respostas como a "definição de um prazo máximo para o IMT marcar o exame depois do pedido para a sua realização" ou a publicação trimestral dos tempos de espera e dos pedidos de exame pendentes em cada centro do IMT.

A possibilidade de alargar o prazo de validade do exame de código para efeito da realização do exame de condução, quando o atraso na sua realização resultar de falta de resposta ou atraso na marcação o exame por parte do IMT, é outra das soluções a equacionar.

Na nota explicativa que acompanha a proposta, PSD e CDS-PP referem que "a falta de capacidade de resposta do IMT aos pedidos de realização do exame de condução é um dos principais motivos de queixa desta instituição".

"De acordo com inúmeras queixas publicadas no Portal da Queixa, a marcação destes exames demora vários meses, e o motivo mais apontado pelo IMT é a falta de examinadores", referem.

Para os partidos que suportam o Governo é "inaceitável que os cidadãos portugueses que desejam ter uma carta de condução se vejam não só lesados, em tempo, pela falta de resposta do IMT, como lesados financeiramente pela necessidade de refazer o exame de código, caso o Estado não dê resposta em tempo útil".

"Assim, propõe-se que o IMT defina um prazo máximo de 45 dias para a realização do exame de condução após o pedido e que o prazo de validade do exame de código para efeito da realização do exame de condução seja prolongado quando este não for realizar por responsabilidade alheia ao cidadão que o pretende realizar", sugerem na nota explicativa.