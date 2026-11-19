O SESATAM emitiu uma nota em que dá conta de que a greve por parte dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do SESARAM, EPERAM, situou-se nos 64,14%.

"Dos 251 trabalhadores escalados para o dia de hoje, 161 exerceram o seu direito à greve", indica a tutela, que afirma que "todas as situações urgentes e inadiáveis foram asseguradas".

"O SESARAM, EPERAM reconhece o direito à greve por parte dos trabalhadores, lamentando, contudo, os eventuais constrangimentos causados aos utentes", termina.