A Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) promove, entre hoje e amanhã, 20 e 21 de Novembro, no Funchal, o seminário "Operacionalização das Aprendizagens Essenciais", uma formação acreditada de 13 horas destinada a docentes dos grupos de recrutamento 120, 220 e 330.

A iniciativa decorre na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, numa parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a escola anfitriã, e pretende aprofundar a implementação das Aprendizagens Essenciais (AE) de Inglês e a sua articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).

O seminário procura promover uma visão integrada das novas orientações curriculares, proporcionando aos professores ferramentas para adaptar a planificação e a prática letiva às exigências do actual contexto educativo. A formação pretende também fomentar o alinhamento de estratégias entre docentes, escolas e agrupamentos, através de práticas pedagógicas colaborativas, inovadoras e centradas nos alunos.

Entre os temas em destaque estão o bem-estar, a educação plurilingue e pluricultural, a mediação e a inteligência artificial (IA), áreas consideradas fundamentais perante os desafios que se colocam actualmente às escolas. A integração de alunos imigrantes, a convivência escolar, o bem-estar mental e o desenvolvimento das literacias digitais são algumas das questões que serão abordadas ao longo da formação.

A APPI pretende, desta forma, dotar os docentes de estratégias actualizadas para responder a estas realidades, reforçando o papel da língua inglesa na formação de alunos capazes de comunicar, interagir e desenvolver competências num mundo cada vez mais globalizado e complexo.

A formação será dinamizada por Ana Nunes, Anna Pires, Helena Mota Lopes e Carlos Lindade, que irão promover a reflexão, a partilha de experiências e a construção de um entendimento comum sobre a operacionalização das Aprendizagens Essenciais e a sua ligação ao PASEO.

O seminário, que começa hoje a partir das 14 horas, pretende contribuir para uma abordagem mais intencional e coerente do ensino do Inglês, articulando as orientações curriculares com os desafios contemporâneos da educação e da realidade escolar. Veja o programa no anexo.