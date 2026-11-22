Três alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, com idades entre os 13 e os 14 anos, estão de partida para Espanha para participar, pela primeira vez, num projecto Erasmus+ de mobilidade de curta duração. Entre 23 de Novembro e 4 de Dezembro, vão estar na escola parceira Institut Públic Escola Mare de Déu del Portal, em Batea, na Catalunha.

Durante 15 dias, os jovens vão frequentar aulas em turmas do 8.º e do 9.º anos e participar em actividades de enriquecimento cultural. Estarão acompanhados por duas docentes, que, entre 23 e 25 de Novembro, desenvolvem também um projecto de 'job shadowing' na mesma escola.

A experiência pretende que os alunos se integrem num novo ambiente e numa nova cultura, melhorem o Inglês, adquiram noções de castelhano e catalão, reforcem as competências comunicativas, digitais e sociais e criem uma rede internacional de contactos. Pretende-se ainda que a exposição a outras culturas e costumes favoreça a abertura de espírito, a capacidade de adaptação e a valorização da diversidade.

Os alunos vão também contactar com metodologias de ensino assentes no pensamento crítico, na resolução de problemas e na autonomia na aprendizagem.

A escola destaca o papel das famílias de acolhimento, que recebem os jovens "com dedicação e hospitalidade". Esta primeira participação é considerada um marco para a comunidade educativa e reforça o compromisso da escola com a internacionalização e a cidadania europeia, abrindo portas a futuras iniciativas semelhantes.