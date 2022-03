Interrompidas as buscas por alemão que caiu ao mar em São Jorge

Foram interrompidas, esta tarde, as buscas pelo cidadão alemão que, na tarde de ontem foi arrastado por uma onda, no Calhau de São Jorge.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que a suspensão acontece "sem que se tivesse encontrado a vítima", dando conta de que as buscas serão retomadas amanhã de manhã, estando previstas acções de patrulhamento no local durante a noite de hoje.

"Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, estiveram empenhados elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como o navio NRP Mondego, da Marinha Portuguesa, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira", revela a mesma fonte.

O DIÁRIO vai continuar a acompanhar este caso.