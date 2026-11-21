A assistente social Magna Rodrigues, natural do Porto da Cruz, partilhou no TEDxMadeira, que decorre esta tarde, no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos, memórias de infância marcadas pelo medo da violência doméstica mas também pela fé da mãe nela, e defendeu que ninguém deve ser definido pelas circunstâncias de onde vem nem pela idade que tem.

Magna Rodrigues começou a intervenção pela primeira memória da sua infância: o som de umas botas a descer uma escada. Contou que há crianças que se lembram de brinquedos e que ela se lembra de um som, por onde percebia se a noite seria boa ou má. Na altura não sabia explicar o que sentia, mas lembrou que "as crianças reconhecem o medo antes da violência". Recordou também os sacos de bens doados, que lhe pareciam dizer que, para crianças como ela, aquilo chegava. "A pobreza não é só a falta de coisas. É o risco de sentir que merecemos muito pouco", afirmou.

Da mãe, disse, não guarda grandes discursos. Lembra-se de uma panela ao lume, de um livro de Português e da voz dela a ditar um exercício, e depois a corrigir os erros no caderno. "Ela acreditava em mim", afirmou. Mesmo com boas notas, a mãe dizia-lhe sempre que podia ter mais um pontinho, e guardava para a filha um sonho: a universidade.

No Porto da Cruz havia uma escola que ajudava os adultos a ler, e foi aí, contou, que a vida lhe ensinou que "ninguém cresce sozinho". Mais tarde, o professor Marcelo comentou que ela parecia uma prima dele que era assistente social, e foi assim que o Serviço Social entrou na sua vida. Foi para a Universidade dos Açores para cumprir o sonho da mãe. Num momento em que estava sozinha, conheceu a Maria José, que a ajudou e que, mais tarde, quando veio à Madeira, foi conhecer a sua mãe.

Hoje, disse, vê que a sua vida foi construída por pessoas que acreditaram nela antes de ela saber o que valia. Nenhuma fez o caminho por ela, mas todas lhe disseram para continuar, que acreditavam nela. Deixou à plateia uma pergunta: quem foi a pessoa que mudou a vossa vida?

Foi talvez por isso, explicou, que escolheu mais tarde uma profissão em que era ela a ficar e outra pessoa a recomeçar. Ao ouvir histórias de violência doméstica, reconheceu os silêncios e o medo, e voltou a ouvir o barulho das botas na escada. Disse que precisou de perdoar o barulho daqueles passos, mas não para esquecer.

A vida levou-a depois a trabalhar num lar de idosos, "outro lugar e a mesma missão". Para Magna Rodrigues, as pessoas precisam de ser vistas, incluindo os idosos, que chegam com a sua música, a sua história, os seus cheiros, as suas fotografias, a sua casa, a sua janela e os seus vizinhos. Uma mudança que parece difícil na agenda de quem trabalha pode ser, para eles, o regresso às raízes. Defendeu que se pergunte mais vezes às pessoas o que ainda gostavam de fazer. "Entrar num lar não significa deixar de viver, de continuar a pertencer", sublinhou.

Foi nessa altura que percebeu melhor a criança que tinha sido e as pessoas que acreditaram nela. Questionou quem decide o que uma pessoa pode ainda ser, e alertou que não se pode olhar para uma criança de uma família pobre e dizer que não vai conseguir, nem para uma senhora de 90 anos e dizer que já não vale a pena. "As circunstâncias fazem parte da nossa história, mas não têm direito de escrever a nossa história. Não definamos o fim antes do tempo", afirmou.

A oradora resumiu a infância em dois sons: as botas a descer a escada, que lhe mostraram o medo, e a colher de pau da mãe a bater no tacho, que significa alguém que acreditava nela. Em qualquer idade ou momento da vida, concluiu, há algo para viver e para construir, e vale a pena acreditar. "Ninguém deve ser condenado pela primeira versão da sua história. Porque enquanto houver alguém que acredite em nós, ainda há páginas por escrever."

Sobre o mote desta edição do TEDxMadeira, que é 'All we need is…", para Magna Rodrigues "tudo o que precisamos é de alguém que acredite".