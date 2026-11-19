A noite de verificações administrativas e técnicas iniciais facultativas do Rali do Porto Santo já se encontra a decorrer, sendo que a prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira vai amanhã para a estrada. Esta noite, 24 dos 32 concorrentes inscritos aproveitaram a oportunidade para ultrapassar este processo verificativo e ter maior disponibilidade para reconhecimentos amanhã.

As verificações administrativas e técnicas iniciais prosseguem amanhã no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, instalações que recebem não só o centro operacional bem como o parque de assistência desta organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.