O futebol precisa de crescer sem perder os valores que lhe dão sentido. Foi esta uma das principais mensagens deixadas por Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO, na abertura da gala 'Craques da Bola', onde também defendeu uma maior responsabilidade dos agentes desportivos e alertou para comportamentos que considera prejudiciais à modalidade.

"Precisamos de um futebol que não se deixe aprisionar por interesses, rivalidades ou vaidades. Que saiba crescer sem perder a alma", afirmou, perante os convidados da cerimónia, promovida pelo DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira, que acontece no Pestana Casino Park Hotel.

Na sua intervenção, Ricardo Miguel Oliveira sublinhou que o futebol deve ser encarado como uma escola de valores e não apenas como uma competição. "O futebol que queremos não cabe apenas dentro das quatro linhas", salientou, acrescentando que o sucesso desportivo não pode justificar comportamentos indignos.

Uma das preocupações apontadas foi a atitude de alguns pais nas competições jovens. Apesar de reconhecer os sacrifícios das famílias, alertou para os excessos que existem nas bancadas e para a pressão exercida sobre crianças, treinadores e árbitros.

Os filhos vão ao futebol para aprender, competir, crescer e, acima de tudo, gostar daquilo que fazem. Não vão para satisfazer frustrações, alimentar rivalidades ou cumprir as expectativas que os pais não conseguiram concretizar. Os pais não podem transformar o sonho dos filhos num pesadelo para os outros Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO

'Craques da Bola' em noite de consagração Iniciativa enaltece os atletas, treinadores, dirigentes e árbitros do futebol e futsal madeirense

A relação entre os clubes e a comunicação social mereceu igualmente reparos. O responsável defendeu uma convivência assente na transparência e no respeito pela independência editorial, lembrando que "os jornalistas não são assessores de comunicação dos clubes, tal como os clubes não são adversários dos jornalistas".

"A comunicação social não existe para reproduzir comunicados, validar decisões ou aplaudir indistintamente. Existe para informar, questionar, contextualizar, reconhecer o mérito e, quando necessário, criticar", sublinhou.

Um clube que só aprecia a comunicação social quando esta o elogia não compreendeu inteiramente o valor da liberdade de imprensa Ricardo Miguel Oliveira, director geral e editorial do DIÁRIO

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Ricardo Miguel Oliveira abordou ainds os desafios colocados pela crescente comercialização dos direitos de transmissão desportiva e defendeu que os interesses económicos não devem comprometer o acesso dos adeptos ao futebol nem o trabalho da comunicação social.

No caso da Madeira, manifestou preocupação com o risco da concentração desses direitos agravar a falta de visibilidade das competições regionais, já condicionadas pela insularidade e pela dimensão do mercado.

O futebol regional precisa de ser visto, conhecido, acompanhado e valorizado. Precisa de talento, de investimento e de ambição, mas também precisa de responsabilidade. E isso exige uma visão partilhada entre clubes, associações, comunicação social, patrocinadores e instituições Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO

Num discurso que também teve espaço para celebrar a conquista da II Liga pelo Marítimo e destacar o alargamento das distinções dos 'Craques da Bola', o director-geral e editorial do DIÁRIO salientou a importância de reconhecer o mérito para além dos resultados.

"Os resultados ficam nas tabelas, os recordes ficam nas estatísticas e os troféus ficam nas vitrinas. Mas aquilo que verdadeiramente fica na sociedade é o exemplo que deixamos", finalizou.