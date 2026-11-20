O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, entrega hoje formalmente a proposta de Orçamento e Plano da Região Autónoma da Madeira para 2027, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 16h30. Seguidamente, fará uma conferência de imprensa, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, para apresentar o documento.

Este é o destaque da agenda de hoje, sendo que o Orçamento da Região para 2027, foi ontem aprovado, em Conselho de Governo, no valor de 2.414 milhões de euros. Foi igualmente aprovado o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região (PIDDAR), de 822 milhões de euros.

Outros destaques da agenda:

09h30 - Conferência 'Direitos da Criança: Desafios e Boas Práticas', que contará com a presença de Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

11h00 – Concentração da USAM em frente ao edifício do Governo Regional.

16h30 - Costa Cruzeiros apresenta a temporada 2027, a bordo do Costa Smeralda, com cocktail de boas-vindas e actividades a bordo, no Porto do Funchal.

18h00 - Apresentação do livro 'A Igreja e a Sociedade — A Doutrina Social da Igreja — As Encíclicas Papais' do Instituto Amaro da Costa com intervenções de Manuel Monteiro, Ricardo Vieira e André Barreto e encerramento com o Bispo do Funchal, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

19h00 - Concerto Duo Plectro, no Museu Etnográfico da Madeira

19h00 - Espectáculo 'Duas Casas, Um Só Coração', no Centro Cultural John dos Passos.

19h45 – Moda Madeira realiza-se no Museu de Electricidade.

21h30 – Arranque do Rali do Porto Santo

Efemérides

1616 - Armand Jean Du Pleiss, futuro Cardeal de Richelieu e primeiro-ministro de Luís XIII, inicia a ascensão, integrando o conselho de regência de Maria de Médicis.

1888 - William Bundy, joalheiro nova-iorquino, Estados Unidos, inventa o primeiro relógio de ponto.

1910 - Morre, com 82 anos, o escritor russo Lev Nikolayevich, Leo Tolstoy, autor de "Anna Karenina" (1875-1877) e "Guerra e Paz" (1865-1869).

- Francisco Madero inicia a revolução mexicana contra o regime de Porfirio Diaz.

- Fundação do Victória Foot-ball Club, Vitória de Setúbal.

1917 - É proclamada a criação da República Nacional Ucraniana.

1924 - As autoridades turcas esmagam a revolta curda.

1945 - Início, no Tribunal de Nuremberga, Alemanha, do julgamento de 24 dirigentes nazis, acusados de crimes de guerra contra a humanidade.

1950 - É constituída a Federação de Ginástica de Portugal sob a forma de associação sem fins lucrativos e dotada de utilidade pública.

1959 - É proclamada pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV), a Declaração dos Direitos da Criança.

- É criada em Estocolmo, Suécia, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), pelos sete membros fundadores - Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido - para promover uma cooperação económica mais estreita e o livre comércio na Europa.

1963 - É inaugurado o serviço telefónico automático entre Lisboa e o Porto.

1969 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) acolhe o Manifesto de Lusaca, Zâmbia, de apoio à independência dos povos africanos e repúdio da guerra, da Cimeira da Organização da Unidade Africana (OUA).

1975 - O VI Governo Provisório português, presidido por Pinheiro de Azevedo, suspende as atividades por "falta de condições de segurança.

- O Conselho da Revolução substitui Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço, do chamado Grupo dos Nove, no comando da Região Militar de Lisboa.

- Morre, com 82 anos, o ditador espanhol general Francisco Franco.

1980 - As Nações Unidas apelam à URSS, pela segunda vez, para a retirada das tropas do Afeganistão.

1987 -- A Assembleia Geral das Nações Unidas analisa oito resoluções relacionadas com as políticas de 'apartheid' do Governo da África do Sul. Duas delas exigem, entre outros pontos, a libertação de Nelson Mandela, então detido há 25 anos, tendo Portugal votado a favor de uma e contra outra.

- Morre, com 52 anos, a atriz portuguesa Ivone Silva. Estreou-se no teatro ABC com a peça Vamos à Festa, em 1966 o Prémio de Imprensa para a Melhor Atriz de Teatro Ligeiro.

1988 - Aurora Cunha vence a maratona de Tóquio, Japão em 2:31.26 horas.

1989 - A Assembleia Geral das Nações Unidas adota a Convenção sobre os Direitos da Criança, e declara esta data Dia Universal da Criança.

- O Presidente da Roménia, Nicolae Ceausescu, rejeita o movimento de reformas nos países do leste europeu.

1991 -- O Presidente da República Mário Soares, inaugura o heliporto de Salemas, Loures, Lisboa, preparado para funcionar 24 horas por dia, simultaneamente, como base dos serviços de transportes não regulares de pessoas e bens, por helicóptero e como apoio aos serviços de manutenção e reparação de helicópteros.

1992 - Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, é detido em Díli, pela polícia do regime de Jacarta.

1994 - O ministro das Relações Exteriores de Angola, Venâncio de Moura e o secretário-geral da UNITA, Eugénio Manuvakola, assinam, em Lusaca, Zâmbia, um Protocolo de Paz e de reconciliação nacional.

1997 - O Iraque aceita o regresso dos inspetores de desarmamento da comissão especial da ONU, incluindo os norte-americanos.

1999 - Morre, com 91 anos, o político italiano Amintore Fanfani, fundador da Democracia Cristã.

2002 - A mancha negra do fuel óleo do petroleiro Prestige chega a 25 milhas a norte da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa e a 140 milhas de Caminha.

- A Comissão Conjunta de supervisão dos acordos de paz de Lusaca, Zâmbia, para Angola recomenda, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), o levantamento das sanções à União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA).

2003 - Atentados suicidas em Istambul contra interesses britânicos. Morrem 27 pessoas, entre as quais o cônsul-geral do Reino Unido, Roger Short, e a diplomata Lisa Hallworth.

O Governo de Cabo Verde aprova a Lei de Bases de enquadramento do Setor Petrolífero (LBESP), que irá "normalizar as atividades de importação, exportação, transporte e armazenagem de todos os produtos" derivados do petróleo.

- Morre, com 70 anos, o costureiro e perfumista italiano Loris Azzaro.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta a proposta de constituição do Gabinete de Comunicação e Informação do Governo de Pedro Santana Lopes.

2005 - O primeiro-ministro israelita Ariel Sharon abandona o partido conservador Likud, depois de Partido Trabalhista romper coligação, e pede a dissolução do Parlamento para a convocação de eleições antecipadas.

- Sai o primeiro bilhete vencedor em Portugal do Euromilhões, registado num quiosque em Moreira de Cónegos.

2006 -- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, preside ao lançamento da Associação Empresários pela Inclusão Social, em Lisboa.

- Um antigo aluno de 18 anos fere 27 pessoas numa escola Geschwister, na cidade de Emsdetten, noroeste da Alemanha, próximo da fronteira com a Holanda, e suicida-se com explosivos.

- Morre, com 81 anos, Robert Altman, realizador norte-americano, autor de "MASH", Nashville", "O Jogador" e de "Bastidores da Rádio". Em 2006 é distinguido com um Óscar honorário pela Academia norte-americana de Artes e Ciências Cinematográficas.

2007 - Centenas de milhares de funcionários públicos paralisam em França e juntam-se aos ferroviários em greve há uma semana, aumentando a contestação às medidas sociais consideradas indispensáveis pelo Presidente Nicolas Sarkozy para reformar o país.

- Morre, com 100 anos, o trompetista norte-americano Ernest "Doc" Paulin, o músico mais idoso de jazz tradicional de Nova Orleans, em Marrero, na Louisiana.

- Morre, com 88 anos, o antigo primeiro-ministro da ex-Rodésia Ian Smith, cujo governo declarou ilegalmente a independência do domínio britânico.

2008 - Os 27 membros da união Europeia chegam a acordo, após 14 horas de negociações, sobre a revisão intercalar da Política Agrícola Comum, que prevê um aumento progressivo das quotas leiteiras e uma diminuição dos apoios diretos à produção.

2009 - Gripe A H1N1. A Noruega deteta uma mutação do vírus pandémico H1N1 em três casos, anuncia a Organização Mundial de Saúde (OMS).

- Morre, com 74 anos, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, artista plástica francesa, mulher e parceira profissional do criador de origem búlgara Christo Javacheff.

- Morre, com 82 anos, Elizabeth Söderstrom, soprano sueca, intérprete privilegiada de Richard Strauss.

2010 - Pela primeira vez um Papa admite a utilização do preservativo "em certos casos", desde que "para reduzir os riscos de contaminação" do vírus da sida. A declaração é do Papa Bento XVI.

- Morre, com 93 anos, Joaquim Gomes, deputado e dirigente comunista, coorganizador da fuga de uma dezena de militantes e dirigentes do PCP da prisão do Forte de Peniche.

2011 - O Partido Popular (PP) espanhol, liderado por Mariano Rajoy, obtém uma maioria absoluta nas eleições legislativas de Espanha ao eleger 186 deputados contra 110 conseguidos pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) liderado por Alfredo Rubalcaba.

2013 - O Parlamento Europeu aprova a reforma da Política Agrícola Comum com novas regras para o período 2014-2020 e que garante um pacote financeiro de cerca de oito mil milhões de euros a Portugal.

2014 -- Morre, com 70 anos, Alfredo Barbosa, antigo selecionador português de atletismo.

- Morre, com 88 anos, Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba.

2015 - O parlamento português aprova na generalidade a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, iniciativas rejeitadas na anterior legislatura.

2016 - O tenista britânico Andy Murray conquista pela primeira vez o ATP World Tour Finals, antes designado como Masters, ao bater o sérvio Novak Djokovic na final, o que lhe garante acabar o ano como número 1, em Londres, Inglaterra.

- O piloto Tiago Monteiro (Honda) torna-se no primeiro português a ganhar a Corrida da Guia do Grande Prémio de Macau, China.

- Morre, com 88 anos, o escritor irlandês William Trevor Cox, autor de "Depois da chuva".

- Morre, com 90 anos, Constantine Stephanopoulos, que cumpriu dois mandatos como Presidente da Grécia (1995-2005).

2017 - Morre, com 64 anos, o polaco Janusz Wojcik, antigo treinador que levou a seleção de futebol da Polónia à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta a renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, até às 23:59 de 08 de dezembro, para permitir medidas de contenção da epidemia de covid-19.

- Os deputados aprovam o aumento extraordinário de 10 euros para as pensões até 658 euros que será pago a partir de 01 de janeiro, segundo uma proposta do PCP de alteração ao Orçamento do Estado para 2021.

- A proposta de alteração do PAN ao Orçamento do Estado para 2021 sobre transparência no financiamento público a fundações, associações e outras entidades privadas é aprovada com votos a favor de todas as bancadas à exceção do PS.

2021 - Espanha revalida o título europeu de hóquei em patins, ao derrotar a França por 2-1, após prolongamento, na final do 54.º Campeonato da Europa, em Paredes, somando o 18.º cetro continental, em paredes, Porto.

- Morre, com 102 anos, a cantora e atriz Nini Remartinez, um dos primeiros nomes da rádio em Portugal com a irmã, Fernanda, formou o duo musical Irmãs Remartinez. Em 2008, foi agraciada com a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, da Câmara de Lisboa.

- Morre, com 81 anos, Edmundo Silva, músico, viola baixo dos Sheikes, banda portuguesa do yé-yé nos anos 1960.

- Morre, com 95 anos, Carlos Ribeiro, médico, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e diretor do Serviço de Tratamento Intensivo para Coronários do Hospital de Santa Maria. Foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2022 - Morre, com 93 anos, Hebe de Bonafini, ativista e defensora dos Direitos Humanos argentina, fundadora e presidente da associação Mães de Praça Maio (Madres de Plaza de Maio).

2023 - Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, é nomeado para presidir à Associação de Ligas Europeias (EL), na assembleia geral extraordinária da EL em Nyon, Suíça.

2025 - Morre, com 63 anos, Gary "Mani" Mounfield, músico britânico, baixista dos Stones Roses e Primal Scream.

Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?... Onde é que há gente no mundo? Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português.

Este é o tricentésimo vigésimo quinto dia do ano. Faltam 41 dias para o termo de 2026.