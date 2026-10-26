Trump alega que eleição foi fraudulenta sem apresentar provas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que as eleições presidenciais no Brasil foram fraudulentas, mas não apresentou qualquer prova ou indícios de irregularidade.

"Pareceu terrível para mim. Pareceu mais uma eleição fraudulenta, francamente. Eu não tomei partido, mas foi uma aparência terrível", declarou em referência ao facto de o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro ter prorrogado o horário de votação por mais duas horas.

Questionado por jornalistas se faria algo sobre o assunto, Trump respondeu que gosta do Presidente brasileiro, Lula da Silva.

"Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha", completou.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que foram registados 34,3 mil votos após o STF prorrogar a votação nas eleições presidenciais de domingo, na sequência de algumas cidades terem diminuído a frota de transporte público de autocarro, o que afetou o direito dos eleitores votarem.

A prorrogação surgiu na sequência de um pedido da campanha de Lula da Silva.

O número representa 0,03% do total dos 127,8 milhões de votos registados nas urnas eletrónicas em todo o Brasil.

A prorrogação do horário de votação foi usado por Flávio como argumento para dizer que não vai reconhecer o resultado das eleições, e que a medida favoreceu o seu adversário.

Na segunda volta das presidenciais brasileiras, Lula venceu o candidato do PL por uma diferença de 4,4 milhões de votos, tendo recebido 64,2 milhões de votos, contra 59,8 milhões do candidato do PL.

Também hoje, o presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, adversário político de Trump, felicitou Lula pela reeleição de domingo.

Em conferência de imprensa, Mamdani declarou a sua "total admiração a tudo o que Lula fez pelo povo trabalhador".

Antes, nas redes sociais lembrou o encontro que teve com Lula nos EUA, à margem da 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), ocasião em que trocaram elogios.

"Há um mês, sentei-me com o Presidente Lula para discutir como o Governo pode servir os pobres e trabalhadores. Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma semana de trabalho de 40 horas, pelo menos dois dias de folga e sem cortes salariais para mais de 30 milhões de trabalhadores", escreveu.

"Os trabalhadores lutaram por décadas para conquistar a semana de trabalho de cinco dias na América. Os trabalhadores brasileiros também lutaram por esta vitória. Felicito-os por esta conquista", realçou.