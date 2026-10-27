Há 22 anos, pescadores de Machico capturaram tubarão com mais de 300 quilos

A 27 de Outubro de 2004, o DIÁRIO noticiava que três pescadores amadores de Machico, Nélio e Dinarte Gouveia e um amigo, tinham capturado um tubarão-marracho com mais de três metros de comprimento e um peso superior a 300 quilos, na zona da Ponta de São Lourenço.

A captura aconteceu durante uma pescaria organizada pelos três amigos, que habitualmente promoviam iniciativas deste género. Após uma luta intensa, o animal acabou por ser morto e rebocado para o cais de Machico.

O desembarque atraiu centenas de pessoas, que se deslocaram ao local para observar de perto um exemplar de grandes dimensões.