Direcção de Educação e a ACAPO - Núcleo da Madeira formalizam Protocolo de Colaboração

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação promovem a cerimónia de assinatura de protocolo de colaboração celebrado com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), através do Núcleo da Madeira, na terça-feira, 27 de Outubro, pelas 16 horas, no Auditório da Direcção Regional de Educação.

Este protocolo de colaboração reforça a cooperação institucional em prol da educação inclusiva, suportada por intervenções especializadas e diferenciadas e da promoção da qualidade de vida das pessoas cegas e com baixa visão na Região.

Esta iniciativa insere-se no compromisso contínuo da Direcção Regional de Educação com a promoção de uma escola que atende às especificidades técnico-pedagógicas dos alunos, assegurando o acompanhamento especializado dos alunos cegos e com baixa visão, o apoio às escolas, às famílias e aos profissionais, bem como o desenvolvimento de medidas que favoreçam a igualdade de oportunidades, a participação plena e o sucesso educativo. Por sua vez, a ACAPO, cuja missão assenta na representação das pessoas cegas e com baixa visão, na prestação de serviços adequados às suas necessidades e na sensibilização da sociedade para os seus direitos, é um parceiro estratégico na defesa da inclusão e da cidadania plena destas pessoas, contribuindo para a sua autonomia, autoconfiança e participação ativa na comunidade. Secretaria Regional de Educação

Esta parceria surge igualmente no contexto das iniciativas que assinalaram o Dia Internacional da Bengala Branca, comemorado a 15 de Outubro, data que procura sensibilizar a sociedade para os direitos, capacidades e contributos das pessoas cegas ou com baixa visão. Ao longo dos últimos dias, diversas actividades de informação, sensibilização e contacto com boas práticas inclusivas foram promovidas junto das comunidades educativas das escolas que acompanham alunos cegos e com baixa visão.

O protocolo será assinado pelo director regional de Educação, João Costa e Silva, em representação da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela coordenadora do Núcleo Regional da ACAPO, Ana Andrade, em representação do presidente da direcção nacional. Entre os presentes estarão também a directora de serviços de Educação Especial, Glória Gonçalves, a chefe de Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, Susana Vieira Spínola, bem como elementos da respectiva equipa técnica e outros representantes da ACAPO Madeira. Contará ainda com a presença de diversas instituições ligadas à educação de alunos cegos e com baixa visão, nomeadamente das Escolas de Referência no Domínio da Visão, "que desempenham um papel fundamental na implementação de respostas educativas especializadas dirigidas a estes estudantes".