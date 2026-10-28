Casas vazias enchem cofres Câmara do Funchal arrecadou 881 mil euros com o agravamento do IMI sobre imóveis devolutos. Foram identificados 515 prédios desde 2018. Autarquia prepara multas mais pesadas e novas regras de limpeza urbana. SocioHabita tenta recuperar meio milhão em rendas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 28 de Outubro.

Outros destaques:

Cinco nos dois bancos Pedro Gomes iniciou a lista de treinadores que orientaram Marítimo e Nacional nos últimos 50 anos. Verde-rubros deixam boa imagem, mas perdem com Sporting (2-1) na Taça da Liga.

Natal com vozes madeirenses Concerto dos 150 anos do DIÁRIO reúne quatro solistas regionais e a Orquestra Clássica da Madeira

Chocolate com sabor a perdão Empresa desiste da queixa contra mulher que furtou doce por ter fome

E, por fim, Mau tempo à espreita Depois de um Outubro com pouca precipitação, a chuva poderá regressar em força. Lido somou 126 noites tropicais consecutivas.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.