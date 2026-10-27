Eisenkot afirma que projeções representam rejeição "completa" a Netanyahu

O líder do partido Yashar!, Gadi Eisenkot, afirmou hoje que as projeções das eleições legislativas em Israel representam uma rejeição "completa" ao atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Segundo as três projeções divulgadas hoje assim que as urnas fecharam, a coligação liderada pelo partido Yashar! deverá ter mais deputados do que o bloco que apoia o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Apesar de as projeções apontarem para o Likud de Netanyahu como o partido com mais deputados eleitos, o bloco de oposição ao atual Governo deverá eleger mais deputados, ainda que sem formar uma maioria clara.

Numa mensagem divulgada pelo seu partido, Eisenkot disse que as projeções demonstram "uma ausência total de confiança em Netanyahu e no seu Governo".

Gadi Eisenkot, ex-chefe do Exército israelita, afirmou que irá agir "imediatamente para fazer valer a vontade do povo, substituir o Governo de Netanyahu e estabelecer, o mais breve possível, um Governo sionista de mobilização nacional".

Segundo as projeções dos canais 11, 12 e 13, o partido Likud de Netanyahu é o individualmente mais votado (24 a 25 deputados, segundo as três), mas o seu bloco não vai além de 50 deputados, sendo 61 necessários para a maioria no parlamento israelita (Knesset, composto por 120 lugares).

As mesmas projeções dão ao Yashar! de Eisenkot 21 a 23 lugares, mas à coligação liderada por este partido 52 a 53 lugares, com os partidos árabes a alcançarem uma representação histórica de 17 a 18 deputados.