Há 26 anos, DIÁRIO sorteava carro e viagem

A edição de 28 de Outubro de 2000 do DIÁRIO dava destaque ao sorteio dos prémios do concurso de aniversário, realizado no Centro Comercial do Anadia. A iniciativa premiou dois participantes com prémios de valor significativo, nomeadamente um automóvel Hyundai Accent e um cheque-viagem.

O automóvel, considerado a grande estrela do sorteio, coube ao portador do número 20969. O prémio consistia num Hyundai Accent de cor cinzenta metalizada, descrito como um veículo de estilo actual e mecânica moderna. Como números suplentes foram sorteados o 06440 e o 11788.

O segundo prémio, um cheque-viagem da Intervisa no valor de 700 mil escudos, teve como número vencedor o 19270. A particularidade deste prémio residia na liberdade concedida ao contemplado para escolher o destino da sua viagem. Os números suplentes foram o 22378 e o 15736.

O sorteio decorreu perante a presença de vários curiosos, que acompanharam o momento com expectativa, embora nenhum dos presentes tenha sido contemplado. Os vencedores dispunham de um prazo de 90 dias para reclamar os respectivos prémios, devendo dirigir-se às instalações do DIÁRIO e apresentar o número sorteado.

A iniciativa integrou as comemorações de aniversário do matutino.