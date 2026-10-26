Sorteio dos 16 avos e dos oitavos de final da Taça de Portugal com os clubes 'europeus'

Os jogos dos 16 avos e dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol vão ficar hoje definidos, num sorteio já com os clubes presentes nas competições europeias de futebol, marcado para as 12:00.

O Torreense, detentor do troféu, FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga entram na competição nesta fase, juntando-se a oito outros clubes da I Liga e nove da II Liga, assim como seis representantes da Liga 3, três do Campeonato de Portugal e um dos distritais.

O Olhanense, presidido pelo antigo treinador Manuel Cajuda, é o único 'resistente' das competições regionais, após uma ronda que ditou a 'queda' de seis primodivisionários e quatro emblemas da II Liga -- juntando-se ao Feirense, que já tinha sido na segunda eliminatória.

Os jogos dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 21 e 22 de novembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na mesma altura, vão também ficar definidos os emparelhamentos para os 'oitavos', previstos para entre 15 e 17 de dezembro, em datas sujeitas a alterações mediante a presença das equipas nas competições europeias.

Equipas qualificadas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:

- I Liga (12): FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Rio Ave, Estoril Praia, Marítimo, Casa Pia, Arouca e Gil Vicente.

- II Liga (10): Torreense, Desportivo de Chaves, Farense, Portimonense, AVS, União de Leiria, Académica, Tondela, Lusitânia de Lourosa e Felgueiras.

- Liga 3 (seis): Atlético, Vianense, Leça, Mafra, Vitória de Sernache e Paredes.

- Campeonato de Portugal (três): Sanjoanense, Fátima e União da Serra.

- Distritais (uma): Olhanense.