IL sem nada contra onde é "possível e desejável a construção" em altura

Gonçalo Maia Camelo (IL) começou por lembrar que a habitação em altura “não constitui solução mágica para a habitação”.

O deputado disse crer que ninguém defende a construção generalidade de 20, 30 ou mais andares.

Gonçalo Maia Camelo entende que o ponto um, que não quer mais de dez pisos, nunca poderá ser regra e que, actualmente, já é possível, mas com regras muito apertada. Mas onde for possível e desejável a construção em altura, a IL não tem nada contra.