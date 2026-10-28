Presidente interina da Venezuela alerta 'radicais' após o regresso do exílio da líder da oposição

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, alertou hoje as "fações radicais" para não perturbarem a "estabilidade" do país, após o regresso do exílio da líder da oposição, Maria Corina Machado.

"Que ninguém se meta" no processo em curso para "a tranquilidade", "a estabilidade" e o "crescimento económico" nacionais, afirmou Rodriguez durante uma deslocação ao Estado de Aragua, sem se referir diretamente a Corina Machado.

O governo e a oposição estão envolvidos desde agosto em negociações, sob os auspícios dos Estados Unidos, mas Maria Corina Machado não foi convidada para estas reuniões.

A líder da oposição venezuelana, distinguida com o prémio Nobel da Paz no ano passado, estava exilada desde dezembro de 2025 e regressou no domingo ao seu país.

"Eu sei que há pessoas ávidas de poder, eu sei que há quem faça piruetas, todo o tipo de números pelo poder", afirmou Delcy Rodriguez, que assumiu a liderança do Estado após a captura, em janeiro, pelos Estados Unidos do ex-presidente Nicolas Maduro, de quem era vice-presidente.

"Aspiro a que as fações radicais abandonem a violência para sempre", afirmou novamente perante os seus apoiantes.

No regresso de Corina Machado, no domingo, muitos dos seus apoiantes na Venezuela pediram a realização de novas eleições presidenciais, após uma vitória reivindicada pela oposição nas eleições de 2024, as quais Nicolás Maduro foi declarado o vencedor.