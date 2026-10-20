Imprensa internacional reage com espanto e humor ao castigo de Cristiano Ronaldo

O castigo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a Cristiano Ronaldo foi recebido pela imprensa internacional com espanto e também humor, com muitas das publicações a 'brincarem' com o valor da multa imposta ao capitão da seleção nacional.

Na segunda-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da FPF puniu o avançado de 41 anos com uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros por ter abandonado o estágio da seleção portuguesa, em Copenhaga, 24 horas antes do duelo com a Dinamarca, para a Liga das Nações.

Esta sanção deixa Ronaldo em condições de poder regressar à equipa das 'quinas' em novembro para os jogos com Dinamarca, em Braga, e País de Gales, em Cardiff, igualmente da Liga das Nações.

"255 euros. Uma quantia que Ronaldo provavelmente gastaria facilmente com gorjetas em um restaurante. Quando se considera o salário de Cristiano Ronaldo, o absurdo da punição fica evidente", lê-se no Bild, uma das maiores publicações da Alemanha.

Em Inglaterra, o Daily Mail foi mesmo mais longe e fez contas para saber quanto tempo de trabalho o jogador madeirense necessita para pagar a punição, tendo em conta o seu salário no Al Nassr da Arábia Saudita.

"O multimilionário Cristiano Ronaldo vai precisar de 38 segundos para a insignificante multa", escreve o jornal britânico.

Já a Marca de Espanha considerou que a FPF criou um precedente perigoso, recordando o caso de Ricardo Carvalho, que foi punido com 12 meses de suspensão em 2011 pelo mesmo tipo de comportamento, e deu destaque às recentes declarações do neerlandês Erik ten Hag, antigo treinador de Ronaldo no Manchester United.

"No United, ele desiludiu a equipa e desiludiu-me. Ele simplesmente não corria nos treinos. Com ou sem bola. Não tinha empenho. E aconselha os outros jogadores a terem a mesma atitude nos treinos", lê-se na Marca, numa entrevista que o técnico deu ao The Athletic.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport mostrou-se em 'choque' com punição dada pela FPF ao jogador, enquanto em França o L'Équipe fala mesmo em "absolvição e perdão".

No passado dia 30, o capitão da equipa das 'quinas' e avançado do Al Nassr, de 41 anos, deixou o estágio da seleção, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente à Dinamarca e Noruega, depois dos triunfos frente a País de Gales (1-0) e à formação norueguesa (2-1).

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, é o recordista de jogos (com 234) e golos pela seleção portuguesa (146), tendo capitaneado a equipa das 'quinas' nos triunfos no Campeonato da Europa de 2016 e nas edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.