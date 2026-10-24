Antigo eurodeputado búlgaro assassinado aos 60 anos em Sófia

Um antigo deputado do Parlamento Europeu e atual presidente da Federação Búlgara de Taekwondo, Slavcho Binev, foi hoje assassinado aos 60 anos, na capital da Bulgária, revelaram hoje fontes do Ministério Interior.

Slavcho Binev, que também era membro do Parlamento Búlgaro e antigo campeão de artes marciais na Bulgária, foi assassinado a tiro em casa, em Sófia, segundo fontes do Ministério do Interior que confirmaram o incidente à agência de notícias espanhola EFE.

As fontes explicaram que o motivo do crime foi uma "disputa doméstica".

Os alegados autores do assassinato são três homens armados e foram detidos numa autoestrada ao tentar fugir de Sófia, acrescentaram as fontes do Ministério do Interior.

Slavcho Binev iniciou a sua carreira política no partido ultranacionalista de extrema-direita Ataka, pelo qual foi eleito para o Parlamento Europeu em 2007.

O político foi reeleito para o Parlamento Europeu após as eleições europeias de 2009 realizadas na Bulgária.

Segundo a EFE, Slavcho Binev aderiu ao Parlamento búlgaro após as eleições parlamentares de 2014, desta vez como membro da Frente Patriótica, outro partido nacionalista.

Slavcho Binev, conhecido como 'Slavi' Binev, participou em competições de taekwondo e foi campeão europeu em 1992, tornando-se posteriormente político e proprietário de várias discotecas em Sófia.

Durante anos, também treinou a seleção nacional de taekwondo antes de ocupar cargos de liderança em várias organizações desportivas, incluindo a Federação Búlgara de Taekwondo, cuja presidência renovou por um mandato de cinco anos em maio.

Slavcho Binev foi também membro do conselho executivo do Comité Olímpico Búlgaro durante muitos anos, segundo a EFE.

O seu nome está ligado aos anos turbulentos da década de 1990, durante a transição do regime comunista para a democracia, uma era marcada pelo crime organizado e pelas guerras entre gangues.