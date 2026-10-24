Carmo Gomes lidera lista única do Chega-Madeira à Convenção Nacional

Carmo Gomes, membro da Comissão Política do Chega-Madeira, chefe de gabinete do grupo parlamentar e líder do grupo municipal do partido na Assembleia Municipal do Funchal, encabeça a única lista apresentada na Região à VII Convenção Nacional do Chega, que decorrerá de 20 a 22 de Novembro, no Entroncamento.

Segundo um comunicado do partido, o prazo para apresentação de candidaturas terminou ontem, 23 de Outubro, estando a eleição dos congressistas marcada para o próximo dia 31, entre as 10 e as 19 horas, na sede regional do Chega.

A lista integra membros dos órgãos regionais do partido, incluindo representantes da Direcção, da Mesa e do Conselho de Jurisdição, bem como autarcas e elementos das estruturas concelhias de Machico, Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol.

Entre os candidatos encontra-se o antigo presidente do Chega-Madeira, Fernando Gonçalves, cuja participação é apresentada pela estrutura regional como um sinal de união interna.

"Esta lista reúne pessoas com diferentes percursos no partido, mas com a mesma vontade de trabalhar pela Madeira e de fortalecer o Chega. A união constrói-se com respeito, participação e trabalho, e é isso que estamos a fazer", afirma Carmo Gomes.

A cabeça-de-lista manifesta ainda apoio à reeleição de André Ventura como presidente nacional do partido e apela à participação dos militantes na votação de 31 de Outubro.

"Queremos levar à Convenção Nacional a voz dos nossos militantes e os problemas dos madeirenses", sublinha Carmo Gomes, defendendo uma representação regional nas decisões nacionais do partido.