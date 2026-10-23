Luís Pinto entre os cinco finalistas de prémio internacional de marketing tecnológico

O madeirense Luís Pinto, natural do Funchal, está entre os cinco finalistas da categoria Rising Star dos Product Marketing Alliance Awards 2026, prémios internacionais que distinguem profissionais de excelência na área do marketing de produto.

Segundo o comunicado, na sua sétima edição, os prémios são atribuídos pela Product Marketing Alliance, considerada a maior comunidade mundial de marketing de produto, que reúne mais de 300 mil profissionais. A categoria Rising Star distingue profissionais em ascensão cujo impacto se destaca para além das funções que desempenham.

Luís Pinto integra a lista de finalistas ao lado de profissionais de empresas como a Sage, a Remitly e a MYOB. Os vencedores serão anunciados a 1 de Dezembro.

Actualmente, o madeirense trabalha na Apify, uma empresa tecnológica sediada em Praga, na República Checa, onde é responsável pelo marketing de produto nas áreas do comércio electrónico e da Apify Store, plataforma de ferramentas utilizadas por agentes de inteligência artificial.

Ao longo deste ano, Luís Pinto participou em conferências internacionais realizadas em cidades como Berlim, Istambul, Budapeste, Londres, São Francisco e Praga. Foi também orador em eventos organizados em parceria com empresas como a Shopify, a Visa e a Make.

Em Novembro, terá a responsabilidade de liderar a presença da Apify na Web Summit, em Lisboa, que decorre entre os dias 9 e 12. Para além da participação no evento, a empresa tecnológica prevê organizar iniciativas próprias e várias acções pela cidade relacionadas com agentes de inteligência artificial.

A votação para os Product Marketing Alliance Awards 2026 está aberta ao público até 30 de Outubro, através da plataforma disponibilizada pela organização: Votação dos Product Marketing Alliance Awards 2026.