Tobias Freire expõe no Forum Madeira

O Forum Madeira inaugura, no próximo dia 3 de Novembro, às 18h30, a exposição ‘Na sombra’, do artista visual Tobias Freire, na galeria Art in Forum, situada no piso 1 do centro comercial.

A mostra é a segunda de quatro exposições individuais integradas no projecto colectivo ‘Refúgio dos Sentidos’, desenvolvido em parceria com o Fractal e com curadoria de Tiago M. Rodrigues (Timeq).

Seleccionado através de uma convocatória dirigida a artistas locais, Tobias Freire apresenta composições pictóricas criadas especificamente para aquele espaço, explorando o centro comercial enquanto lugar de encontro, permanência e refúgio.

Através da pintura e do desenho, o artista retrata situações do quotidiano, abordando também a relação emocional com o consumo, entendido como possível mecanismo de conforto e evasão.

Para desenvolver o projecto, Tobias Freire recebeu uma bolsa de criação de 500 euros, atribuída pelo Forum Madeira, destinada à produção e instalação das obras.