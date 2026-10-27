29 escolas da Madeira distinguidas com Selo de Excelência

Um total de 29 escolas da Região Autónoma da Madeira será distinguido, amanhã, 28 de Outubro, com o Selo de Excelência do projecto 'Escola EDUCAmedia', numa cerimónia agendada para as 10h30, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Direcção Regional de Educação, pretende reconhecer o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de ensino, ao longo do último ano lectivo, na promoção da literacia mediática, da cidadania digital e de práticas educativas inovadoras.

O projecto 'Escola EDUCAmedia', dinamizado através do Programa EDUCAmedia, da Divisão de Recursos Educativos Digitais, procura estimular o pensamento crítico e a criatividade dos alunos, nomeadamente através da produção audiovisual e da utilização de novas ferramentas de aprendizagem.

A certificação contempla quatro níveis, de A a D, sendo atribuída de acordo com a qualidade e o impacto dos projectos desenvolvidos pelas escolas. Entre os critérios avaliados estão a capacidade de análise crítica, a criatividade e a integração da educação para os media nas actividades escolares.

Além de valorizar o envolvimento de alunos e professores, o programa procura reforçar a inclusão social e o exercício da cidadania, incentivando experiências educativas que ultrapassam os conteúdos curriculares tradicionais.