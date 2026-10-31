Zelensky com Erdogan para analisar guerra com Rússia e segurança no mar Negro

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje a Istambul, na Turquia, para discutir com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a guerra com a Rússia e a situação de segurança no Mar Negro.

"Aterrámos em Istambul com a nossa equipa. Conversas importantes com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, esperam-nos", afirmou Zelensky na rede social Telegram, mencionando, entre os pontos da agenda, "questões importantes relacionadas com o transporte marítimo no Mar Negro" e "perspetivas diplomáticas reais".

Tal como anunciou sexta-feira a presidência turca, Erdogan e Zelensky vão falar sobre os "desenvolvimentos regionais e internacionais, nomeadamente o conflito russo-ucraniano e a situação de segurança no mar Negro".

No encontro em Istambul também vão discutir medidas para "desenvolver ainda mais a cooperação bilateral entre a Turquia e a Ucrânia".

A Turquia, que mantém relações estreitas com Moscovo e Kiev, propõe regularmente acolher eventuais conversações de paz entre os dois países.