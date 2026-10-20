Homem de 70 anos morre após queda de 60 metros no Curral das Freiras

Um homem de 70 anos morreu, ontem, na sequência de uma queda de cerca de 60 metros, no Curral das Freiras, na Madeira.

O alerta foi dado pelos familiares da vítima, residentes no Funchal, que estranharam a falta de notícias desde as 15h00. Um vizinho acabou por ajudar nas buscas, tendo encontrado o homem no fundo de uma falésia.

Ao que tudo indica, a vítima terá escorregado enquanto apanhava tabaibos, acabando por cair de uma altura de cerca de 60 metros.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados para esta ocorrência. E, pelas 21h30, uma equipa especializada realizou as buscas no local, numa operação que só ficou concluída por volta da meia-noite.