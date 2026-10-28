Submarino nuclear russo lança míssil estratégico que atinge alvo no Ártico

Um submarino nuclear russo da Frota do Pacífico lançou hoje um míssil balístico intercontinental a partir de uma posição submersa no Mar de Okhotsk, atingindo o alvo na região ártica de Arkhangelsk, a 600 quilómetros da Finlândia e Noruega.

"Em conformidade com o plano de treino militar, a tripulação do submarino nuclear estratégico 'Generalissimus Suvorov', do projeto 955A Borei-A, pertencente à Frota do Pacífico, lançou um míssil balístico intercontinental Bulava em direção ao polígono de testes de Chizha, na região de Arkhangelsk", explicou o Ministério da Defesa da Rússia, na rede Telegram.

O comando militar detalhou que o lançamento ocorreu a partir de uma posição submersa no Mar de Okhotsk, no extremo oriente russo, e divulgou um vídeo do exercício.

Foto Google Earth

"As ogivas do míssil atingiram com sucesso o polígono de testes no horário previsto", concluiu o Ministério da Defesa.

O polígono de testes de Chizha situa-se nas margens do Mar Branco, a pouco mais de 600 quilómetros da fronteira com a Finlândia e a Noruega, países cujos líderes, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e o Presidente finlandês, Alexander Stubb, mantiveram, na véspera, uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Putin alertou ambos os líderes de que a conquista de uma paz justa e duradoura na Ucrânia "só será possível se forem levados em conta, de maneira plena e incondicional, os interesses legítimos da Federação Russa".

Criticou ainda "a política de confronto dos países da União Europeia e da NATO, que leva ao prolongamento das ações militares" entre russos e ucranianos.

Desde a criação dos Bulava, a Rússia realizou mais de 40 lançamentos de teste desses mísseis intercontinentais. O mais recente ocorreu a 05 de novembro de 2024, pelo submarino nuclear 'Imperator Alexandr III'.

Um ano antes, o 'Generalissimus Suvorov' lançou um míssil Bulava do Mar Branco em direção ao polígono de testes de Kura, localizado em Kamchatka, nas margens do Pacífico.