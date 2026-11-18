A proposta do PS para a gratuitidade das refeições escolares, até ao 1.º ciclo do Ensino Básico divide os partidos.

O JPP, através de Paulo Alves e Luís Matins, apoia a medida, desde logo porque coloca todos os alunos nas mesmas condições, independentemente da sua condição social. Algo que já acontece em relação aos trabnsportes e aos manuais escolares.

PSD, CDS, CH, IL e o deputado não inscrito Miguel Castro não concordam com a gratuitidade total, uma vez que irá beneficiar famílias que têm melhores condições financeiras.

Ricardo Nascimento, do PSD, abordou a diferença entre igualdade, o que propõe o PS e a equidade, que procura compensar as diferenças de condições.

No entanto, o argumento de Paulo Alves de que já se verifica igualdade ao nível dos transportes não foi contrariado.