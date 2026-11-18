O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de "calorosa saudação" ao Presidente da República, António José Seguro, e aos portugueses, ao sobrevoar Portugal, no regresso da América do Sul.

A mensagem do Papa Leão XIV dirigida ao chefe de Estado português foi hoje divulgada nas redes sociais da empresa pública Navegação Aérea de Portugal -- NAV Portugal.

"Ao sobrevoar Portugal no meu regresso a Roma, após viagem ao Uruguai, Argentina e Peru, envio uma calorosa saudação a vossa excelência e aos seus concidadãos", disse o Papa, acrescentado que reza "para que a todos seja concedido o dom da paz, prosperidade e esperança".

A NAV Portugal divulgou hoje ao fim da tarde o áudio desta mensagem do Papa Leão XIV, referindo que foi transmitida pelo piloto do avião do seu voo de regresso a Roma, após visita à América do Sul, pelas 05:18 de terça-feira, com o seguinte comentário: "Uma mensagem especial passou pela frequência da NAV Portugal".

O Presidente da República, António José Seguro, foi recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano em 24 de setembro.