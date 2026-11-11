Contraste entre gastos em defesa e ambiente nos discursos do dia

O contraste entre os milhões gastos em defesa e a falta de financiamento para combater o aquecimento global, e o impacto ambiental das guerras esteve hoje em destaque na conferência sobre o clima, que decorre na Turquia.

A denúncia desse contraste foi feita no terceiro dia da 31ª conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP31), que decorre na cidade de Antália, por vários líderes e organizações não-governamentais.

"Dizem-nos que não há dinheiro, mas as despesas militares estão a aumentar. A maior ameaça à nossa segurança continua a ser subfinanciada", declarou Hilda Heine, Presidente das Ilhas Marshall, um dos países mais ameaçados pela subida do nível do mar.

"Apelo-vos para que encontrem fundos para a vida, não para a morte", acrescentou.

Nas cimeiras do G7 e do G20, "agora falamos mais de armamento e de tarifas do que da sobrevivência das gerações futuras", lamentou o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

E o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abordou também o impacto ambiental das guerras, afirmando que "a natureza, tal como a humanidade, paga um preço elevado pelos conflitos armados. Gaza é o exemplo mais flagrante (...) onde se assiste não apenas a um genocídio mas também a um ecocídio", disse.

O Governo do Irão denunciou também hoje na conferência que a guerra iniciada em fevereiro pelos Estados Unidos e Israel foi uma das principais causas de poluição este ano, ao provocar incêndios de depósitos de petróleo.

Os incêndios em instalações de armazenamento de combustível perto de Teerão libertaram "entre 500 mil e um milhão de toneladas de dióxido de carbono", disse.

"O ambiente é a vítima silenciosa das guerras. A destruição permanece mesmo após o fim do conflito", afirmou o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, durante a ronda de discursos de líderes mundiais na COP31 que começou hoje.

Os gastos militares globais atingiram quase três biliões de dólares em 2025, de acordo com um relatório do Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI).

Para Tasneem Essop, diretora da Rede de Ação Climática, que reúne várias ONG ambientais, este aumento das despesas militares está visivelmente ausente das discussões na COP31.

"Os países ricos vêm aqui alegando que não têm dinheiro para ações climáticas. No entanto, têm fundos consideráveis para financiar guerras", disse, citada pela AFP.

De acordo com um estudo de 2022 da organização Cientistas pela Responsabilidade Global e do Observatório de Conflitos e Ambiente, as forças armadas são também responsáveis por 5,5% das emissões de gases com efeito de estufa.

"Como podemos ignorar estas emissões significativas quando estamos a tentar desesperadamente reduzi-las?", questionou Tasneem Essop.

A Turquia, membro da NATO, planeia aumentar o seu orçamento militar em 229% em 2027. Os 32 países da NATO comprometeram-se no ano passado a alocar pelo menos 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) a despesas de segurança até 2035, incluindo 3,5% a despesas militares.

"Cada cêntimo atribuído à defesa deve também ser alocado à preservação da vida neste planeta", tinha afirmado em setembro o ministro do Ambiente da Turquia e presidente da COP31, Murat Kurum.

"A presidência turca da COP poderia ter demonstrado mais liderança nesta matéria", disse Tasneem Essop.