Febre, tosse ou dor de garganta não significam que uma criança necessite de antibióticos, alertou hoje a DGS, lembrando que a maioria das infeções respiratórias infantis é causada por vírus e que o uso indevido destes medicamentos acarreta riscos.

"A promoção da literacia em saúde é particularmente importante na infância. Muitas infeções respiratórias que ocorrem nos primeiros anos de vida, sobretudo com a entrada na creche e no jardim-de-infância, são causadas por vírus, contra os quais os antibióticos não são eficazes", avisa a Direção-Geral da Saúde (DGS) no Dia Europeu dos Antibióticos.

A autoridade de saúde sublinha ainda numa resposta à agência Lusa que "a presença de febre, tosse ou dor de garganta não significa, por si só, que uma criança necessite de um antibiótico".

A DGS sublinha a importância de promover a literacia em saúde junto de pais e cuidadores, para que conheçam a evolução habitual das infeções e saibam em que situações é necessária uma nova avaliação clínica.

"A utilização desnecessária de antibióticos pode também afetar a microbiota, o conjunto de microrganismos que desempenha funções importantes para a saúde, particularmente relevante durante o desenvolvimento infantil", alerta ainda.

Em Portugal, os antibióticos de ação sistémica estão sujeitos a receita médica. A DGS recomenda que não sejam utilizados sem indicação clínica, que não se recorra a medicamentos que tenham sobrado de tratamentos anteriores ou que tenham sido prescritos a outras pessoas e que sejam respeitadas as orientações do profissional de saúde relativamente à dose e à duração do tratamento.

Neste âmbito, a DGS promove, através do programa 'e-Bug', iniciativas dirigidas às escolas, abordando a prevenção das infeções, os microrganismos e a utilização responsável dos antibióticos, por considerar que "as crianças e os jovens podem assumir um papel importante na promoção destes comportamentos junto das famílias e comunidades".

"Embora não tenha sido esse o seu objetivo, as novas estratégias de prevenção das infeções respiratórias em crianças, nomeadamente o alargamento da vacinação contra a gripe até aos quatro anos de idade e a introdução da imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR), poderão contribuir para a redução do consumo de antibióticos", salienta.

Acrescenta que a literatura científica sugere que estas intervenções, ao prevenirem infeções respiratórias e as suas complicações, podem reduzir a necessidade de prescrição de antibióticos, contribuindo indiretamente para o combate à resistência aos antimicrobianos.

Desde 2013, Portugal dispõe do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), através do qual a DGS coordena a vigilância das infeções associadas aos cuidados de saúde, do consumo de antibióticos e das resistências, em articulação com o Infarmed, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) e as instituições prestadoras de cuidados.

"Esta informação permite identificar prioridades, orientar a elaboração de normas e recomendações técnicas e avaliar os resultados das intervenções", sublinha.

A atuação do PPCIRA assenta em duas dimensões complementares: prevenir as infeções e promover a utilização adequada dos antibióticos.

Segundo a DGS, Portugal tem registado progressos na redução do consumo de antibióticos e no controlo de algumas resistências, mas enfrenta desafios relativamente a bactérias resistentes a antibióticos.

No que respeita ao consumo, entre 2019 e 2025 registou-se uma redução de 5,2%, aproximando Portugal da meta de redução de 9% até 2030.

Em 2025, a diminuição face ao ano anterior resultou sobretudo da redução do consumo na comunidade, mantendo-se estável o consumo hospitalar, sublinha.