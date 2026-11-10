De cara lavada ou bem maquilhada?

Um dia destes, ao passar os olhos por um jornal regional, o título de capa saltou-me à vista. “Santa Cruz de cara lavada”.

Li o título, li a entrevista (da senhora presidente da Câmara) e dei por mim a pensar que a expressão até poderia fazer sentido se estivéssemos a falar de um concelho renovado por investimentos estruturais e capaz por si só de dar resposta aos problemas reais das pessoas. Mas, infelizmente, o que temos assistido é mais uma operação de cosmética do que uma verdadeira transformação.

Senão vejamos:

A primeira contradição surge precisamente na habitação. Apesar de identificar esta área como uma prioridade, a senhora presidente assume uma posição de prudência quanto à concretização das soluções prometidas, reconhecendo que nem sequer consegue garantir que os objetivos sejam alcançados nos próximos três anos.

Ou seja, depois de quatro mandatos de gestão JPP em Santa Cruz, (16 anos!), muito provavelmente teremos zero casas feitas pelo município, isto num período em que graças ao programa Primeiro Direito, vários municípios da Região conseguiram assegurar financiamentos significativos para construção e reabilitação habitacional.

Quando o principal problema social do concelho continua sem respostas concretas e com calendários incertos, torna-se difícil sustentar a ideia de uma transformação profunda de Santa Cruz.

Também o atraso na revisão do PDM continua a representar um dos maiores entraves ao desenvolvimento do concelho. Há vários anos que Santa Cruz aguarda um instrumento fundamental para orientar o crescimento urbano, dinamizar o investimento e criar condições para responder às necessidades habitacionais. Sem essa revisão concluída, muitas oportunidades permanecem bloqueadas e o concelho vê condicionada a sua capacidade de planear o futuro.

A recuperação financeira do município, frequentemente destacada pelo executivo, é naturalmente positiva e merece reconhecimento. No entanto, uma situação financeira saudável não constitui um fim em si mesmo. O verdadeiro teste da gestão pública está na sua capacidade para transformar essa estabilidade financeira em obras estruturantes e melhorias concretas na vida das pessoas. E isso não está a acontecer.

É por isso que a expressão “cara lavada” acaba por levantar mais perguntas do que respostas. Se a habitação continua por resolver, se o PDM continua atrasado e se persistem dúvidas quanto ao aproveitamento de instrumentos de financiamento disponíveis, então a imagem de renovação parece assentar mais na componente estética do que na transformação estrutural.

Afinal, a nova “cara lavada” de Santa Cruz parece resumir-se ao que se vê à superfície: mais flores para fotografar, mais tapetes e cortinas para exibir, mais eventos para promover. Tudo muito bonito para a fotografia e para as redes sociais, mas incapaz de esconder os problemas que continuam por resolver.

Uma verdadeira cara lavada exigiria investimento sério na habitação, na reabilitação urbana, na melhoria dos serviços públicos e na criação de condições para fixar os jovens e apoiar as famílias. Exigiria respostas para os desafios que afetam diariamente a vida dos santacruzenses, e não apenas intervenções pensadas para agradar ao olhar durante alguns dias.

Porque a imagem é importante, mas governar não é decorar. E quando faltam soluções para os problemas estruturais, há o risco de as flores, os tapetes e as festas se transformarem não num sinal de progresso, mas numa tentativa de disfarçar aquilo que realmente continua por fazer.

Santa Cruz merece mais do que uma lavagem de imagem. Merece uma visão de futuro, investimento estrutural e coragem para enfrentar os problemas de frente. Caso contrário, corre-se o risco de confundir desenvolvimento com decoração e progresso com propaganda.