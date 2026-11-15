Bangladesh suspende actividade em 59 fábricas têxteis em plena disputa salarial

Pelo menos 59 fábricas têxteis permaneciam ontem sem atividade na sequência de protestos por aumentos salariais e melhores condições de trabalho, enquanto os empresários recorrem a encerramentos por tempo indeterminado que podem deixar os trabalhadores sem rendimentos.

As paralisações afetam as zonas industriais de Savar e Ashulia, nos arredores de Daca, segundo informou Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, superintendente da Polícia Industrial, citado pela EFE, num balanço atualizado ao início da tarde (hora local).

Das 59 fábricas, 18 foram encerradas ao abrigo do artigo 13.º, n.º 1, da lei laboral, outras 17 foram declaradas encerradas por tempo indeterminado e cinco receberam ordens verbais de encerramento, enquanto as restantes suspenderam a atividade durante o dia.

O artigo 13.º, n.º 1 permite que os empresários encerrem total ou parcialmente as suas instalações face a determinadas greves ilegais e suspendam o pagamento de salários aos trabalhadores participantes durante o período de encerramento.

A decisão insere-se no conflito iniciado no final de outubro, altura em que milhares de trabalhadores começaram a mobilizar-se para reivindicar um salário mínimo mensal de, pelo menos, 30.000 takas (o equivalente a cerca de 245 dólares ou 218 euros), face aos atuais 12.500 takas (102 dólares ou 91 euros), além do pagamento de salários em atraso e melhores condições laborais.

Em 01 de novembro, o Governo criou uma nova comissão salarial para rever os salários do setor, mas as negociações ainda não permitiram pôr fim aos protestos, que nos últimos dias provocaram interrupções na produção em centenas de fábricas.

Vários trabalhadores que se dirigiram hoje aos seus postos de trabalho encontraram avisos de encerramento nas portas das instalações e tiveram de regressar a casa, segundo informaram os meios de comunicação locais.

A Polícia Industrial indicou que a situação se manteve tranquila ao longo do dia, sem novos confrontos, pese embora as suspensões da atividade.

A Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário do Bangladesh (BGMEA) convocou hoje uma reunião extraordinária para decidir como responder às interrupções na produção, num contexto de alertas por parte das empresas sobre o risco de incumprimento de encomendas internacionais.

O setor têxtil e de vestuário é um dos principais setores exportadores do país.