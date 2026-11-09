Preço de referência da gasolina desce para 1,961 euros e o do gasóleo cai para 2,193 euros

O preço de referência da gasolina calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos baixou esta semana 4,7%, para 1,961 euros por litro, e o do gasóleo simples caiu 4,2%, para 2,193 euros, estimou hoje o regulador.

As projeções constam do relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público da gasolina 95 simples e do gasóleo simples, que apresenta o chamado "preço eficiente" dos combustíveis para a semana que se inicia com base nos principais custos associados à disponibilização de gasolina e de gasóleo aos consumidores.

Como os preços de venda ao público são livremente definidos por cada operador, o preço eficiente não é "um preço regulado, um preço máximo ou um preço recomendado", explica a ERSE.

O valor serve de indicador para os cidadãos perceberem se os preços praticados pelos comercializadores seguem a evolução dos custos de referência.

Para a semana de 09 a 15 de novembro, o preço eficiente antes de impostos "é de 0,977 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,340 euros por litro para o gasóleo simples" e, depois da inclusão do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 e do IVA, "situa-se em 1,961 euros por litro na gasolina 95 simples e em 2,193 euros por litro no gasóleo simples".

Em relação à semana anterior, há uma diminuição do preço eficiente de 4,7% na gasolina e de 4,2% no caso do gasóleo.

"Esta evolução resulta, sobretudo, da variação das cotações internacionais da gasolina e do gasóleo, que constituem as referências mais diretamente relacionadas com o custo dos combustíveis vendidos nos postos de abastecimento", explica a ERSE.

Neste período, "as cotações internacionais, acrescidas dos respetivos fretes marítimos, registaram uma diminuição de 12,7% na gasolina 95 simples e de 8,2% no gasóleo simples", indica.

Para se compreender a evolução dos preços dos combustíveis, "a referência mais relevante não é a cotação do barril de petróleo bruto, mas as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados", diz a ERSE.

O petróleo bruto é "a matéria-prima a partir da qual estes produtos são produzidos, mas a sua cotação não determina, de forma direta ou imediata, o preço dos combustíveis vendidos ao consumidor", sendo "ainda considerados os fretes marítimos, os custos logísticos, a incorporação de biocombustíveis, a comercialização e os impostos".

A comparação com os preços praticados no mercado é efetuada com a informação mais recente disponível, relativa à semana anterior, período durante o qual os preços com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), se situaram "5,8 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente na gasolina 95 simples e 8,4 cêntimos por litro no gasóleo simples, correspondendo a desvios de -2,8% e -3,7%, respetivamente", diz a ERSE.

Quanto aos preços de pórtico, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos de abastecimento, conforme reportado no Balcão Único da Energia, situou-se 0,3 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente na gasolina 95 simples e 2,0 cêntimos por litro abaixo no gasóleo simples", correspondendo a desvios de -0,2% e -0,9%, respetivamente.

"Na semana anterior, os preços médios de pórtico situaram-se abaixo do preço eficiente em ambos os combustíveis, com desvios de menor expressão na gasolina 95 simples" e "os preços com descontos mantiveram-se abaixo do preço eficiente em ambos os combustíveis", diz.

"Os valores apresentados correspondem a médias nacionais, que agregam diferentes segmentos do mercado, nomeadamente: companhias de bandeira, que, em regra, apresentam preços de pórtico mais elevados, mas também disponibilizam políticas de descontos mais expressivas; operadores 'low cost'; e hipermercados, que, em geral, apresentam as ofertas mais competitivas", diz o regulador.