Função do Google Maps que dá informações sobre trânsito em tempo real chega a Portugal

A funcionalidade do Google Maps que permite pedir informações de trânsito em tempo real ou saber quando passa o próximo autocarro, usando a inteligência artificial (IA) Gemini, chega hoje a Portugal, anunciou hoje a tecnológica.

"Ao combinar as capacidades dos modelos Gemini com os dados dos mapas mais atualizados do mundo, a funcionalidade 'Perguntar ao Maps' permite aos utilizadores fazer perguntas abertas sobre o mundo real e receber uma orientação instantânea e personalizada --- transformando um dos nossos produtos mais adorados num parceiro conversacional de viagens e de navegação", refere a tecnológica.

Esta funcionalidade permite perguntar ao Maps sobre o próximo percurso para obter informações úteis sobre o trânsito em tempo real, incidentes na estrada, horários de transportes públicos, só para dar alguns exemplos.

Além disso, permite "ver onde ir e como lá chegar, com um mapa completo que se atualiza a cada conversa, com horas previstas de chegada, informações sobre o estacionamento e imagens do Street View nas respostas" e "transformar ideias em itinerários estruturados, visualizando planos organizados por dia com percursos e tempos de viagem".

A funcionalidade 'Perguntar ao Maps' começa a ser disponibilizada no Espaço Económico Europeu (EEE) e no Reino Unido a partir de hoje.