Esta semana, enquanto preparava uma apresentação para um programa sobre liderança com propósito, lembrei-me de que há uns bons anos, num podcast, me pediram para escolher um objeto que representasse o futuro. Respondi: um adaptador. Recordo-me de que ninguém percebeu muito bem a escolha. Hoje acho que já toda a gente percebe.

A minha geração cresceu com uma promessa simples. Tirava-se um curso, entrava-se numa empresa e, com algum juízo, ficava-se por lá até à reforma. O diploma era um bilhete só de ida. Essa promessa acabou. Quem entra agora no mercado de trabalho sabe que vai mudar de emprego, de cidade e talvez de profissão várias vezes. E muitos da minha idade descobriram o mesmo da pior maneira, quando o emprego para a vida deixou de existir de um dia para o outro.

O adaptador não é o aparelho mais bonito da gaveta nem o mais caro, mas é o único que nos mantém ligados em qualquer parte do mundo, seja qual for a tomada. Basta olharmos à nossa volta. O engenheiro que acaba a gerir pessoas, o jornalista que passa para a comunicação, o professor que se torna formador numa empresa. Quem sabe fazer uma só coisa, por melhor que a faça, fica mais exposto do que quem consegue ligar áreas diferentes. A versatilidade deixou de ser defeito de quem “não se decide” e passou a ser uma vantagem. Até ter dois empregos, ou um projeto próprio em paralelo, aparece cada vez mais, não por falta de lealdade à empresa mas como forma de ter alguma estabilidade.

A verdade é que mudar cansa, e nem toda a gente tem rede para cair. Mas ficar parado à espera de que o mundo volte a ser o que era sai muito mais caro.

Há uma escola que nenhum curso substitui: viver fora. Quem já trabalhou noutro país sabe que isso obriga a ouvir antes de falar, a perceber que a nossa maneira de fazer as coisas é apenas uma entre muitas, a resolver problemas sem o manual lá de casa. Senti-o no Brasil e em Moçambique, e vejo-o hoje em quem regressa. Na Madeira, terra de quem partiu e tantas vezes voltou, isto não precisa de grande explicação. A cultura e as experiências com outros povos são o melhor adaptador que se pode levar na mala.

Mas ser adaptável não diz nada sobre o caráter de ninguém. Há algum tempo, o antigo líder de uma grande empresa falava-me do homem que lhe sucedeu. Disse-me que o sucessor era “brilhante em utilizar a inteligência para o mal sem se sentir mal com isso”. A frase ficou comigo, porque descreve um tipo de profissional que todos conhecemos. Competente, rápido, versátil até. E capaz de passar por cima de quem estiver no caminho sem perder o sono.

Todos já vimos como isto funciona no dia a dia. A ideia de um colega apresentada como própria numa reunião. O fornecedor espremido até ao último cêntimo só porque se pode (e porque ele precisa muito). A equipa que cumpre os objetivos e sai de lá desfeita. No curto prazo, quase sempre resulta. No longo prazo, quem trabalha assim acaba rodeado de gente que o teme e de ninguém que o siga.

Respeitar quem trabalha connosco e quem está do outro lado da mesa, dentro de casa ou fora dela, não é ingenuidade, e também tenho excelentes exemplos disso. Quem promove sem receio quem é bom, líderes que partilham o palco com a equipa e que são sensíveis à vida de cada um. Não é preciso pisar ninguém para mostrar o que se vale. E quando se chega lá assim, sabe melhor.

O futuro vai exigir-nos que sejamos adaptadores, que nos liguemos a tomadas que ainda nem existem. Mas um adaptador não escolhe a corrente que passa por ele. Nós escolhemos.

Frases soltas

Bastou uma falha da Microsoft para que o Outlook e o Teams ficassem em baixo em mais de 70 países durante quase um dia inteiro. Houve empresas que simplesmente pararam, porque já não sabem trabalhar de outra forma. Chamamos-lhe transformação digital, mas às vezes parece mais dependência.

O diretor do jornal Record disse que a exigência com Samuel Soares (Benfica) não é a mesma do que com guarda-redes brancos. Se há racismo nas bancadas ou nas redes, combate-se com casos concretos e nomes. Uma acusação lamentável e que tresanda a politicamente correto.