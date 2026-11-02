Alguns leitores sem acesso ao instagram do DIÁRIO

Alguns leitores estão a enfrentar dificuldades no acesso à página oficial do DIÁRIO no Instagram, devido a um problema relacionado com a plataforma da Meta, que está também a afectar outros órgãos de comunicação social em Portugal.

A situação, que não afecta todos os utilizadores, impede que determinadas pessoas consigam consultar normalmente a nossa página e os conteúdos publicados pelo nosso matutino naquela rede social.

O DIÁRIO esclarece que se trata de uma situação alheia ao seu funcionamento e à gestão da respectiva página, estando a resolução do problema dependente da Meta, empresa responsável pelo Instagram

Enquanto a situação não estiver ultrapassada, os leitores podem continuar a acompanhar toda a actualidade através do site do DIÁRIO, em www.dnoticias.pt, e das restantes plataformas digitais.

As sínteses das notícias também podem ser ouvidas no nosso serviço de áudio que é gerado por Inteligência Artificial.