Cancela congestiona trânsito matinal
Bom dia. De acordo com a aplicação Infovias, gerida pela concessionária da Via Rápida, neste momento há um congestionamento que está a condicionar fortemente o trânsito matinal desta quinta-feira, situação que começou ainda antes das 7h30.
Um congestionamento que, frisa, deve-se a trânsito intenso apesar de o Google Maps, outra fonte de referência na 'leitura' do trânsito, informar que se trata de acidente. Mesmo que seja apenas uma avaria ou apenas um pouco habitual congestionamento tão cedo, o certo é que já são mais de 2 km de extensão a partir da zona da Cancela.
Neste habitual ponto de estrangulamento rodoviário, sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava, que não melhora apesar das obras em fase de conclusão, o certo é que quem está neste momento na estrada enfrenta uma condicionante pouco habitual.
Para já, nas restantes partes da Va Rápida não se se vislumbram congestionamentos.