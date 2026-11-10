GNR prepara reserva operacional de 1.100 militares

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar o dispositivo operacional na quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo, tendo constituído uma reserva de cerca de 1.100 militares que estarão em estado de prontidão.

Em comunicado, a GNR refere que está a preparar um dispositivo de prevenção, tendo uma "reserva operacional de meios humanos e materiais, destinada a reforçar o dispositivo já empenhado no terreno".

Constituída por cerca de 1.100 militares em estado de prontidão, em particular da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, estes operacionais serão chamados a intervir em função da evolução das condições meteorológicas e das necessidades.

Entre as principais áreas de atuação, a GNR refere o reforço do patrulhamento e da vigilância, a monitorização e acompanhamento da rede rodoviária, ou o apoio às populações em situações de maior vulnerabilidade, colaborando em eventuais operações de evacuação, isolamento de áreas de risco e controlo de acessos.

"A GNR manterá uma avaliação permanente da evolução das condições meteorológicas e das ocorrências registadas, ajustando o empenhamento dos seus meios em função das necessidades identificadas no terreno, em estreita articulação com as demais entidades competentes", acrescenta o comunicado.

Dirigindo-se à população, a GNR recomenda a adoção de medidas preventivas, desde a retirada de veículos de zonas habitualmente inundáveis à desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais.

Recomenda ainda evitar deslocações desnecessárias e, nos casos em que não for possível, adotar uma condução defensiva, não atravessar zonas inundadas e evitar a circulação junto a equipamentos suscetíveis de queda.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.