APMM junta-se à UE Blue Park Community

Há problemas que chegam às ilhas sem terem começado nelas. Para a Madeira, como para os restantes arquipélagos da Macaronésia, o lixo marinho é uma realidade que merece atenção e uma resposta assente na cooperação.

A ilha de Santa Luzia, por exemplo, em Cabo Verde, ajuda a compreender a dimensão deste desafio: na Praia dos Achados, a organização ambiental Biosfera recolhe cerca de 60 toneladas de resíduos por ano, ao longo de apenas três quilómetros de costa. Predominam redes, cordas, plásticos e outros materiais de pesca, que ameaçam a vida selvagem num território de grande valor natural.

Entre as espécies afetadas está a tartaruga-comum, que ali nidifica. Os resíduos dificultam a escavação dos ninhos e podem prender animais adultos e crias. Ao esforço de limpeza soma-se o obstáculo de retirar o lixo da ilha. As dificuldades de acesso das embarcações fazem com que parte dos materiais recolhidos permaneça em terra, à espera de transporte e tratamento.

Num encontro recente, em São Vicente, com a diretora executiva da Biosfera, Nadina Rodrigues, foi possível conhecer melhor o trabalho desenvolvido e as dificuldades enfrentadas pela organização. O seu testemunho evidencia a importância de recolher os resíduos e as dificuldades para os retirar e encaminhar.

Embora esta situação se localize em Cabo Verde, o desafio é comum às ilhas da Macaronésia. Também na Madeira, a relação com o mar faz parte do quotidiano, da economia e da identidade.

A APMM é recentemente membro da EU Blue Parks Community, uma rede ligada à Missão da União Europeia «Restaurar os nossos oceanos e águas até 2030. A comunidade reúne organizações, investigadores, autoridades e responsáveis por áreas marinhas protegidas, criando oportunidades de cooperação.

O caso de Santa Luzia foi assim apresentado a esta rede, abrindo possibilidades de aconselhamento técnico através dos projetos Marine SABRES e SEA4FUTURE, bem como de divulgação junto de entidades que poderão contribuir com conhecimento e soluções. Está também prevista a participação da APMM no próximo encontro desta comunidade, a 16 de novembro, em Bruges, e a divulgação do problema na respetiva newsletter. Estes contactos constituem um primeiro passo.

Para a Madeira, participar nestas redes é uma oportunidade de contribuir para a proteção do espaço atlântico e de aprender com outras realidades insulares. As experiências de cada arquipélago podem ajudar os restantes a enfrentar dificuldades que, tantas vezes, ultrapassam os seus recursos.

Esta iniciativa é mais um passo no caminho que a APMM tem vindo a construir, aproximando a Macaronésia das redes europeias de cooperação e levando as preocupações das nossas ilhas aos espaços onde se podem encontrar respostas.