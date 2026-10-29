Micaela Freitas defende reforço da prevenção na saúde
Secretária destaca envelhecimento da população e doenças crónicas como principais desafios.
A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, defendeu esta quinta-feira a necessidade de reforçar a prevenção, a literacia em saúde e a proximidade dos cuidados à população, perante os desafios colocados pelo envelhecimento demográfico e pela prevalência de doenças crónicas na Madeira.
Na abertura das III Jornadas do Internato Médico do SESARAM, a governante sublinhou que os indicadores de saúde e mortalidade representam vidas e famílias, exigindo respostas que ultrapassem a dimensão estatística.
Micaela Freitas considerou essencial actuar sobre os factores de risco modificáveis, envolvendo escolas, famílias e comunidades na promoção da saúde.
Dirigindo-se aos médicos internos, destacou ainda a importância de conciliar a inovação tecnológica e a transformação digital com a dimensão humana da medicina, salientando que a relação de confiança entre médico e doente continua a ser insubstituível.
A governante reconheceu também o trabalho dos profissionais do SESARAM e destacou a evolução e diferenciação do serviço regional de saúde.