Governo da República pede às escolas que adoptem medidas preventivas

O Ministério da Educação pediu hoje às escolas que informem atempadamente a comunidade educativa do encerramento dos estabelecimentos de ensino na quarta-feira e que adotem medidas preventivas quanto às estruturas que possam ser afetadas pelo mau tempo.

Numa comunicação enviada às escolas através da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), a tutela confirma que todos os estabelecimentos dos setores público, privado e social, incluindo a educação pré-escolar, deverão permanecer encerrados devido ao previsível agravamento das condições meteorológicas.

A gravidade do cenário, com a chegada da depressão Charles, levou o executivo a decretar situação de alerta em Portugal continental, entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira.

Além do encerramento das escolas, o despacho publicado em Diário da República prevê igualmente o encerramento de serviços públicos não essenciais, a suspensão de eventos ao ar livre e a interdição da circulação em zonas arborizadas, áreas inundáveis e junto da orla marítima.

Em linha com as medidas decretadas, a AGSE instou os diretores a adotarem medidas preventivas e de segurança "nomeadamente quanto à fixação, remoção ou interdição de utilização de estruturas suscetíveis de desprendimento".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical e pode atingir a superfície com grande intensidade), ultrapassar os 150 km/h".

Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro deverão ser as regiões mais afetadas.