Livro 'Iniciação ao Rajão' é apresentado quinta-feira no Conservatório da Madeira

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, acolhe na próxima quinta-feira, 5 de Novembro, às 10 horas, no Salão Nobre, a apresentação do livro ‘Iniciação ao Rajão’, da autoria de Pedro Gonçalves. A sessão tem entrada livre, sujeita à capacidade da sala.

A publicação destina-se a crianças que dão os primeiros passos no rajão, instrumento tradicional madeirense ligado à origem do ukulele através da emigração madeirense para o Havai. O livro propõe uma aprendizagem feita “corda a corda”, com desafios progressivos que desenvolvem a técnica, a leitura musical e a autonomia dos alunos. Desde as primeiras etapas, é introduzida a combinação da melodia com os sons graves que a acompanham.

As páginas reúnem peças originais e adaptações de temas tradicionais portugueses e madeirenses, acompanhadas por ilustrações realizadas por crianças. A diversidade do repertório permite explorar diferentes estilos musicais e convida os alunos não só a tocar, mas também a experimentar e a criar.

Com esta edição, o Conservatório quer dar ênfase aos recursos disponíveis para o ensino do rajão, oferecendo novas ferramentas a alunos e professores e consolidando a ligação da escola às tradições musicais da Região. A instituição defende que a melhor forma de valorizar este património é colocá-lo nas mãos de quem lhe pode dar continuidade, ou seja, as novas gerações.