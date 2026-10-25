Lula da Silva volta a ganhar em Lisboa e no Porto na segunda volta

Lula da Silva foi o candidato presidencial mais votado nas áreas consulares de Lisboa e do Porto na segunda volta, de acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Flávio Bolsonaro venceu em Faro.

Segundo os dados publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre a um quarto mandato, ganhou na área consular da capital portuguesa, Lisboa, onde se concentravam o maior número de votantes, com 19.420 votos, equivalente a 60,10%, contra 12.894 votos de Flávio Bolsonaro, correspondentes a 39,90%. Foram contabilizados 32.314 votos válidos.

O Presidente também venceu no Porto, com 13.435 votos, o equivalente a 60,13% dos votos válidos, contra os 8.910 de Flávio Bolsonaro, que perfazem 39,87% dos votos válidos. Foram contabilizados 22.345 votos válidos.

Já em Faro, a vitória foi dada ao filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu 1.629 votos, 52,67%, e Lula da Silva obteve 1.464 votos, o que equivale a 47,33%. Foram contabilizados 3.093 votos válidos.

Mais de 158 milhões de brasileiros foram hoje chamados às urnas para a segunda volta da eleição presidencial disputada entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, num escrutínio altamente polarizado e em que os candidatos estão tecnicamente empatados nas sondagens.

Na primeira volta, realizada em 04 de outubro, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula da Silva, uma vantagem de 2.224.965 votos, sendo que, desde a introdução do sistema de duas voltas nas presidenciais brasileiras, em 1989, nenhum candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu vencer a eleição.

O Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, procura a reeleição aos 80 anos e o seu quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenta devolver o poder ao campo bolsonarista, quatro anos depois da derrota do pai contra o mesmo adversário que tenta agora derrotar.

Em Portugal estão recenseados mais de 134.000 brasileiros que deveriam votar obrigatoriamente nas eleições presidenciais de hoje, nas mesas de voto disponíveis no país.

De acordo com a legislação brasileira, o voto é obrigatório para todos os cidadãos alfabetizados, dos 18 aos 70 anos, mesmo que estejam emigrados.

Em Lisboa estavam inscritos cerca de 79.000 eleitores, no Porto eram mais de 47.000 e em Faro perto de 9.000.

A capital portuguesa é o maior ponto de votação de brasileiros no estrangeiro e Portugal é o segundo maior colégio eleitoral no estrangeiro, atrás dos Estados Unidos da América.