Severino quer Arouca fiel à sua identidade perante Nacional imprevisível

O treinador do Arouca, Vítor Severino, antecipou hoje um "encontro difícil" frente ao Nacional, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, destacando a incerteza provocada pela recente mudança de técnico na equipa madeirense.

"Vai ser um jogo difícil, de certeza. Sabendo que o Nacional mudou de treinador, alguém muito experiente e que conhece bem a I Liga, não sabemos exatamente o que vão fazer estrategicamente", afirmou o técnico, na antevisão ao encontro de domingo.

Vítor Severino considerou que a preparação para o desafio exige particular atenção às possíveis alterações no comportamento do adversário, procurando evitar que a equipa seja surpreendida.

"A primeira falta de humildade que pode existir é acharmos que sabemos como o adversário vai jogar. Temos uma identidade e, em cima disso, colocamos constrangimentos, procurando trazer para os treinos diferentes comportamentos dos adversários, porque o meu grande objetivo é que a equipa nunca se sinta apanhada de surpresa", sublinhou.

O treinador dos 'lobos' defendeu, por isso, que a equipa deve privilegiar a sua própria identidade, procurando adaptar-se aos problemas colocados pelo adversário.

"Jogar bem numa identidade aumenta a probabilidade de ganhar", reforçou, prometendo uma equipa focada na tarefa e determinada em alcançar a vitória.

Sobre a renovação de Tiago Esgaio, hoje anunciada, Severino manifestou satisfação pela continuidade do lateral por mais duas épocas, com uma terceira de opção, considerando-o um exemplo da cultura de profissionalismo e funcionalidade construída no clube.

"É um grande profissional, um grande jogador e um enorme capitão", elogiou.

Questionado sobre a expulsão de Rukavina frente ao Alverca, Severino preferiu não alimentar polémicas em torno da arbitragem, num futebol português que considera "tripolarizado", garantindo apenas que o Arouca tem pessoas a zelar pelos interesses do clube.

"Prometo que vamos tentar fazer um bom jogo e tentar ganhar", concluiu o técnico.

Puche, ainda a recuperar de lesão, junta-se a Rukavina, castigado, na lista de ausentes.

O Arouca, quinto classificado, com os mesmos 17 pontos do Académico de Viseu, defronta o Nacional, 15.º, com sete, às 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, num jogo que terá arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.