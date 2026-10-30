João Henriques garante “Nacional competitivo e competente” em Arouca

João Henriques estreia-se no domingo como treinador do Nacional. O adversário é o Arouca e o jogo está marcado para as 15h30, em Arouca, encontro relativo à 10 ª jornada da I Liga.

Embora tenha poucos dias de trabalho no seu novo clube, o novo técnico da equipa alvinegra está confiante numa estreia com um resultado positivo.

“O histórico do Nacional em Arouca não é o melhor, mas estamos cá para inverter isso, pois é para isso que servem estas oportunidades. Vamos ser competitivos e competentes no que vamos fazer, ser muito sérios, pois queremos dar continuidade ao que foi feito no fim-de-semana anterior. É um facto que tivemos poucos dias para preparar o jogo, mas aquilo que é mesmo importante é o bom espírito que pairou durante a semana, tanto no balneário como no campo. Um espírito positivo. É este bom ambiente e esta boa energia que nós queremos continuar a ter, muito fruto do que aconteceu no fim-de-semana face à vitória alcançada. Depois, queremos trazer a boa disposição, pois é necessária para que as coisas nos corram bem em termos competitivos. Foi uma semana muito boa, curta e com poucos dias de preparação para defrontar um adversário difícil, mas todos são difíceis na nossa Liga. Foi uma semana naturalmente diferente para eles. Para mim, foi normal dentro daquilo que é a minha experiência neste campeonato. Estou muito satisfeito com o que vi durante a semana.”