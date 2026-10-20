Bruno Abreu novamente chamado para orientar, interinamente, o Nacional

Consumada a saída de Alexandre Santos do comando técnico do Nacional, Bruno Abreu, técnico dos juniores, é a escolha dos responsáveis do clube para orientar a equipa no jogo com o Sp. Braga, encontro da nona jornada da I Liga que está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio Madeira. Bruno Abreu já tinha sido o técnico interino da formação alvinegra – esteve no banco no jogo com o Sporting, em Alvalade - após a saída de João Gião.